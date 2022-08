Copre il fusto... e tappa il vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copre il fusto... e tappa il vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUGHERO

Significato/Curiosita : Copre il fusto... e tappa il vino

il fico bianco del cilento dop, i limoni, i pomodori (per le conserve) e il vino (come il tresinus, il paestum igt e il cilento doc). l'allevamento è...

Del sughero muoiono, il protoplasto degenera e viene sostituito da aria (diventando così anche un buon isolante termico). le cellule del sughero possono... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con copre; fusto; tappa; vino; copre ma non nasconde del tutto; Ricopre il corpo della maggior parte dei volatili; La parte esterna che ricopre il fusto dell albero; copre il collo in inverno; La parte esterna che ricopre il fusto dell albero; fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice; Se è del fusto non è cerebrale; Piante il cui fusto sotterraneo ha l odore del pepe; tappa rsi in casa; Una tappa del Tour; Una tappa universitaria; L atto di stappa re la bottiglia; Carne di femmina di bovino giovane e nullipara; L atto di versare vino o liquore nel bicchiere; vino rosso delle Langhe; La zona delimitata, produttrice esclusiva di un vino ; Cerca nelle Definizioni