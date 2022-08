Compensi attribuiti a chi ha compiuto un lavoro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Compensi attribuiti a chi ha compiuto un lavoro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MERCEDI

Significato/Curiosita : Compensi attribuiti a chi ha compiuto un lavoro

Cinematografiche e dei software. - oltre ai compensi, i corrispettivi delle licenze e gli equi compensi, la siae raccoglie anche delle tasse per conto...

Isabela yolanda moner pizarro, nota anche come isabela merced e precedentemente anche come isabela moner (cleveland, 10 luglio 2001), è un'attrice e cantante... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con compensi; attribuiti; compiuto; lavoro; Soldati che combattono per chiunque li compensi ; Possono esserlo i prezzi pattuiti come compensi ; Lo sono i compensi meschini; I compensi dovuti ai professionisti; L'Aretino cui sono attribuiti i Sonetti lussuriosi; attribuiti , affidati; Romanzo rimasto incompiuto di Pier Paolo Pasolini; Condotto a termine, compiuto ; Pari ad un altro nel reato compiuto ; Gruppo di lettere di senso compiuto ; Lo scopo del lavoro del medico; lavoro che ridà il taglio ad una lama; Il capolavoro di Walter Scott; Strumenti di lavoro ; Cerca nelle Definizioni