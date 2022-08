Città a cui è legato il nome di Elvis Presley - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città a cui è legato il nome di Elvis Presley. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MEMPHIS

Significato/Curiosita : Citta a cui e legato il nome di elvis presley

Disambiguazione – "elvis" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi elvis (disambigua). elvis aaron presley (tupelo, 8 gennaio 1935 – memphis...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi memphis (disambigua). memphis è una città situata lungo il fiume mississippi nell'angolo sud-occidentale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con città; legato; nome; elvis; presley; città romagnola un tempo chiamata Montefeltro; città piemontese bagnata dalla Dora Baltea; La città in cui Colombo discusse con i dotti; città piemontese che diede i natali a Vittorio Alfieri; Territorio legato alla terraferma da un solo lato; Collegato , congiunto; legato ... ferreamente; Breve allegato ; Il nome del divo Valentino; Il soprannome del calciatore Stephan El Shaarawy; Un soprannome dei motociclisti; Il nome italiano di Felix the Cat; Un successo di elvis : Love me __; I fianchi di elvis ; Cantante detto l elvis italiano; L elvis soprannominato il Re del Rock; Love me __ famosa canzone di presley ; Le iniziali di presley ; Il nome di presley , il re del rock; _ presley : rock and roll; Cerca nelle Definizioni