Ciò che produce un impresa grazie ad un altra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ciò che produce un impresa grazie ad un altra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : INDOTTO

Significato/Curiosita : Cio che produce un impresa grazie ad un altra

Piccole e medie imprese fanno da indotto alle importanti realtà presenti nella zona, come la fma (fabbrica motori avellino) che produce i propulsori per...

Stai cercando il componente dei motori elettrici, vedi indotto (elettrotecnica). si dice indotto industriale, a volte, l'insieme di sotto industrie o artigiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

