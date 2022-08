Canto popolare uccello che vive in grandi stormi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Canto popolare uccello che vive in grandi stormi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : STORNELLO

Significato/Curiosita : Canto popolare uccello che vive in grandi stormi

Bruno-nerastra. monogamo per tutta la vita, vive in coppie isolate, ma tende a diventare più sociale e radunarsi in stormi durante le migrazioni. onnivoro, durante...

Termine stornello deriverebbe dall'uso di cantare a storno e a rimbalzo di voce da un luogo a un altro. un'altra ipotesi deriverebbe il termine "stornello" dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con canto; popolare; uccello; vive; grandi; stormi; Pista accanto ad alcune strade; Un piccolo imbroglio... nel canto ; Un canto liturgico tipico della Chiesa Protestante; Un argine accanto all argine; Un Gigi popolare attore di teatro e televisione; Era il ceto popolare nell antica Grecia; popolare telefilm poliziesco degli Anni 80; Bud che fu un popolare attore; Belissimo uccello della Nuova Guinea; La località del Pisano nota per la battaglia ritratta in un trittico di Paolo uccello ; uccello dei pelecaniformi; L uccello della pace; Il Damon del fillm Downsizing - vive re alla grande; Cane selvatico che vive in Australia; Il poliziotto... per il malvive nte; La più piccola unità vive nte; Perturbazione atmosferica di grandi dimensioni; I grandi dello spettacolo; Chi lo pratica deve fare grandi salti in sella; Quella pedonale è nel centro delle grandi città; Con tori formano stormi ; Volano in stormi a forma di V capovolta; stormi scono al vento; Con tori fanno stormi ; Cerca nelle Definizioni