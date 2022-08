La bocca che mantiene un segreto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La bocca che mantiene un segreto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CHIUSA

Significato/Curiosita : La bocca che mantiene un segreto

chiusa – sbarramento di fiumi o canali per la regolazione del flusso d'acqua chiusa – restringimento vallivo naturale, spesso fortificato con valore difensivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con bocca; mantiene; segreto; Emettere volontariamente aria dalla bocca ; In bocca all arbitro; Non aprire bocca ; Rimasti con la bocca ... amara; mantiene l equilibrio interno di un organismo; La si mantiene contro contaminazioni nocive; Il voto di chi si mantiene puro; mantiene la temperatura dei cibi: borsa __; segreto , misterioso; Lo è un documento segreto ing; Rendere pubblico un segreto ; Agente segreto della tv col coltellino svizzero; Cerca nelle Definizioni