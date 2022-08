Artigiano che ripara le scarpe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Artigiano che ripara le scarpe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CALZOLAIO

Significato/Curiosita : Artigiano che ripara le scarpe

Il calzolaio (o ciabattino) è un artigiano che realizza e ripara scarpe ed accessori quali borse, cinture ed abbigliamento in pelle. il termine calzoleria...

Il calzolaio (o ciabattino) è un artigiano che realizza e ripara scarpe ed accessori quali borse, cinture ed abbigliamento in pelle.

