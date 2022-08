Approdo di un imbarcazione in porto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Approdo di un imbarcazione in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ATTRACCO

Significato/Curiosita : Approdo di un imbarcazione in porto

in porto (una colonna di quell'epoca è stata ritrovata nel porto). portu herculis è menzionato nell'itinerarium maritimum, tra i porti e gli approdi del...

Un attracco è una manovra navale utilizzata nella nautica, nella quale un'imbarcazione crea un collegamento fra essa ed un molo; grazie a tale manovra... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 12 agosto 2022

Altre definizioni con approdo; imbarcazione; porto; Vi approdo l arca; Luogo per l approdo ; Luogo per l approdo ; Luogo d approdo ; Un imbarcazione nella tonnara; imbarcazione con motore a combustione interna; imbarcazione gonfiabile, a remi o a motore; L imbarcazione tipica dei canali veneziani; Tipico supporto per la cottura al barbecue; È utile nel porto ; Fa servizio all aeroporto ; porto a nord di Ortona; Cerca nelle Definizioni