Zeus gli donò il Palladio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Zeus gli donò il Palladio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Zeus gli dono il palladio

Che aveva protetto e nutrito zeus, sottratto a crono dalla madre rea. suo albero sacro era l'ulivo, da lei creato come dono agli ateniesi, per divenire...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi dardano (disambigua). dardano (in greco antico: dda, dárdanos) è un personaggio della...