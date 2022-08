Vocali in gola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vocali in gola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : OA

Significato/Curiosita : Vocali in gola

Convogliato nei polmoni. la gola contiene vari vasi sanguigni, i muscoli faringei, le tonsille, l'ugola palatina, e le corde vocali. deriva dal latino gula...

The oa è una serie televisiva drammatica di mistero statunitense netflix con elementi di fantascienza, soprannaturali e fantastici, che ha debuttato su... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

