Virtuoso della chitarra elettrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Virtuoso della chitarra elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : KNOPFLER

Significato/Curiosita : Virtuoso della chitarra elettrica

(en) chitarra elettrica, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc. nascita e affermazione della chitarra elettrica, su chitarre.tv. (en)...

Mark freuder knopfler (ipa: [mk 'fd 'nfl]; glasgow, 12 agosto 1949) è un chitarrista, cantautore, compositore di colonne sonore e produttore... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con virtuoso; della; chitarra; elettrica; Il Niccolò compositore e virtuoso del violino; Uto Ughi ne è un virtuoso ; Miles Davis ne era un virtuoso ; La falsità del finto virtuoso ; Modello di auto della SEAT; Azienda italiana della moda e del design; Portiere della Serie A; L incavo della freccia; Dimenticata... come una chitarra ; Morsetto che si applica sul manico della chitarra ; Calibrare le note di una chitarra ; La chitarra per accompagnamento; C è quella d aria... e quella elettrica ; Eroga corrente elettrica ; Macchina elettrica che traina convogli; Quella fotoelettrica è in molte aperture; Cerca nelle Definizioni