Un veloce treno che collega grossi centri - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : INTERCITY

che collega siracusa sul versante jonico della sicilia con il versante mediterraneo, attraversando, con andamento est-ovest, un buon numero di grossi...

intercity (ic) in italia è la categoria di servizio assegnata ai treni costituiti da convogli con velocità massima di 200 km/h che collegano città importanti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

