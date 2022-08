Uno stuzzichino per l aperitivo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno stuzzichino per l aperitivo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TARTINA

Significato/Curiosita : Uno stuzzichino per l aperitivo

aperitivo era consumato già nella roma antica, il mulsum a base di vino e miele. l'etimologia del termine non lascia dubbi: viene definito aperitivo,...

Una tartina è uno spuntino costituito da una fetta di pane guarnita con vari ingredienti sopra di essa. le tartine vengono consumate in tutto il mondo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con stuzzichino; aperitivo; Uno stuzzichino per l aperitivo; Uno stuzzichino per l aperitivo; Tipico stuzzichino spagnolo; Uno stuzzichino spagnolo; Un aperitivo ... d oltreoceano; Vi si beve l aperitivo ; Un aperitivo scuro e amarognolo; Cocktail da aperitivo di colore arancione; Cerca nelle Definizioni