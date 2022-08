Uno studioso collega di Margherita Hack - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno studioso collega di Margherita Hack. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Luigi scotti, presidente del tribunale di roma. inoltre propone come senatrice a vita la studiosa margherita hack. prodi non sembra ben disposto e in extremis...

L'astrofisica (dal greco st «astro» e fs «natura, fisica») è la branca della fisica e dell'astronomia che studia le proprietà fisiche, ossia tutti...