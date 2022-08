Uno spettacolo TV che fa... nascere stelle - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Uno spettacolo TV che fa... nascere stelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Uno spettacolo tv che fa... nascere stelle

talent show è uno spettacolo basato sulle esibizioni di artisti non professionisti che intendono dare dimostrazione in pubblico del proprio "talento"...