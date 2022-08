Unità di misura d informazione nei PC - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura d informazione nei PC. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : BIT

Significato/Curiosita : Unita di misura d informazione nei pc

Fonte) da decenni in astronomia come unità di misura delle distanze astronomiche. sebbene non rientri tra le unità di base del sistema internazionale, il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bit (disambigua). il bit è l'unità di base dell'informazione in informatica e nelle comunicazioni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con unità; misura; informazione; Lo dimostra chi rispetta gli altri in una comunità ; unità di lunghezza inglese superiore al chilometro; Divisioni all interno delle comunità ; unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo; Strumento per misura re l umidità; Si misura in volt V; misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi; Unità di misura usata per esprimere la quantità di energia liberata da un esplosivo; Insieme di avvenimenti di cui si fa informazione ; Gli viene notificata un informazione di garanzia; Un informazione che indirizza; Unità elementare di informazione ; Cerca nelle Definizioni