Le unità di misura delle produzioni di petrolio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le unità di misura delle produzioni di petrolio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARILI

Significato/Curiosita : Le unita di misura delle produzioni di petrolio

Equivalente di petrolio (tep, in lingua inglese tonne of oil equivalent, toe) è un'unità di misura dell'energia. il tep rappresenta la quantità di energia...

Il plurale di barile nei suoi diversi significati barili, municipalità delle filippine nella provincia di cebu antonio di neri barili – scultore, architetto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

unità di misura d informazione nei PC; Lo dimostra chi rispetta gli altri in una comunità ; unità di lunghezza inglese superiore al chilometro; Divisioni all interno delle comunità ; Unità di misura d informazione nei PC; Strumento per misura re l umidità; Si misura in volt V; misura prevista dalla legge per impedire la violenza negli stadi; Le branche delle università; Una ricchezza delle aziende agricole; Le violazioni delle leggi; La sigla delle e-mail certificate; Modellini e riproduzioni ; L esemplare che fa da base per le produzioni ; Riproduzioni della nascita di Gesù con le statuine; Riproduzioni ; Il petrolio appena estratto; Epiteto che esprime la preziosità del petrolio ; Fibra ricavata da derivati del petrolio ; petrolio a New York;