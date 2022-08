È una tipa tenace, e va sempre all attacco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È una tipa tenace, e va sempre all attacco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : COLLA

Significato/Curiosita : E una tipa tenace, e va sempre all attacco

Delle due donne. la mitsuishi trovò piacevole e difficoltoso il ruolo assegnatole, «perché misato non è la tipa che parla facilmente dei propri veri sentimenti»...

La colla vinilica, la colla siliconica, la colla epossidica, la colla ureica, la colla poliuretanica (colla pur), la colla neoprenica e la colla rossa... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

