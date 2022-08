Una testa che cresce nell orto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una testa che cresce nell orto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : AGLIO

Significato/Curiosita : Una testa che cresce nell orto

Addirittura fastidioso per alcune persone, talvolta provocando mal di testa e nausea. cresce con facilità anche in vaso, senza eccessivi accorgimenti da seguire...

Disambiguazione – "aglio" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi aglio (disambigua). l'aglio (allium sativum l.) è una pianta bulbosa della... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con testa; cresce; nell; orto; Se tutti sono scontenti, se ne leva uno di protesta ; Dio egizio dalla testa di falco; In testa ai grilli; In testa all ammiraglio; A Pinocchio fanno cresce re il naso; Lo accresce un buon condimento; Curare e far cresce re animali; Mettere un seme nella terra per farlo cresce re; Sono uguali nell a sommetta; Una meticcia nata nell e Antille; nell e città ci sono quelle a traffico limitato; È caprina nell e questioni futili; Fa servizio all aeroporto ; Porto a nord di orto na; Lo stesso che porto ghesi; Relativo al trasporto via mare; Cerca nelle Definizioni