Una specialità salata o dolce a base di gelatina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una specialità salata o dolce a base di gelatina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASPIC

Significato/Curiosita : Una specialita salata o dolce a base di gelatina

Quali gelatina, uova, uva passa, fichi secchi, mandorle e altri ingredienti. si consuma come dessert o snack dolce. questo tipo di pudding dolce è quello...

L'aspic è un piatto basato sull'incorporazione di vari ingredienti in gelatina. può essere una portata salata, come nel caso dell'aspic realizzato con... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

