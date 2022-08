Una sigla per i prodotti alimentari tipici - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una sigla per i prodotti alimentari tipici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IGP

Significato/Curiosita : Una sigla per i prodotti alimentari tipici

Ai prodotti agricoli e alimentari con una determinata qualità, reputazione o ulteriore caratteristica dipendente dall'origine geografica. almeno una tra...

Intra-autonomous system istituto geofisico del perù istituto geografico portoghese altri progetti wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «igp»... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

