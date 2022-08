Una mèta d obbligo dei turisti che si recano a Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una mèta d obbligo dei turisti che si recano a Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : PIAZZA DI SPAGNA

Significato/Curiosita : Una meta d obbligo dei turisti che si recano a roma

Comma 11 del nuovo codice della strada; recano la sigla dpc in rosso e una numerazione del tipo a 0000, su una sola riga in campo bianco rifrangente. per...

piazze "piazza di spagna" nel paese iberico, vedi plaza de españa. disambiguazione – se stai cercando la serie televisiva di canale 5, vedi piazza di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con mèta; obbligo; turisti; recano; roma; La prima mèta degli astronauti; La mèta della gita 4714 NO; La mèta della nostra gita Napoli; È mèta di turisti e studiosi; Annullare un impegno o un obbligo precedentemente preso; L obbligo non li riguarda; Un tratto stradale con l obbligo di fari accesi; Il liberare qualcuno da un obbligo ; Una località turisti ca abruzzese di montagna; Centro turisti co che sovrasta Amalfi; Ha un grande porto turisti co sull Adriatico; Accolgono e ospitano turisti con lo zaino; Si recano ai seggi; La prendono i turisti che si recano a Venezia per la prima volta; Si recano infastidendo; recano missive; Il titolo d un roma nzo di V Polchi; Il __ dei Tartari, roma nzo di Buzzati; Lo stanzino del teatro che rilascia le controma rche; roma nzo di G. Orwell; Cerca nelle Definizioni