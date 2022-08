Una imposizione che blocca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una imposizione che blocca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ALT

Significato/Curiosita : Una imposizione che blocca

Scontri tra le forze dell'ordine e dei manifestanti, che protestavano contro l’imposizione di blocchi stradali per contrastare la pandemia di coronavirus...

Carol alt, all'anagrafe carol ann alt (new york, 1º dicembre 1960), è una supermodella, attrice e scrittrice statunitense. nasce a flushing, nel quartiere... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

