Una gara per sciatori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una gara per sciatori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SLALOM

Significato/Curiosita : Una gara per sciatori

Grande gara di sci di fondo del mondo. durante l'ottantesima edizione, disputata il 7 marzo 2004, circa 15.500 sciatori gareggiarono nella gara principale...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi slalom (disambigua). il termine slalom fa riferimento a una gara sportiva nella quale i concorrenti... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con gara; sciatori; Una carta nefasta del gioco televisivo di qualche anno fa La zingara ; Le vocali in gara ; Farsi gara nte per qualcuno; Competono in gara ; Obbligatori per gli sciatori under 14; Ha piccole cabine a due posti per gli sciatori ; Un... ascensore per sciatori ; L affrontano gli sciatori ; Cerca nelle Definizioni