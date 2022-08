Una fessura nel suolo di origine vulcanica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una fessura nel suolo di origine vulcanica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : MOFETA

Significato/Curiosita : Una fessura nel suolo di origine vulcanica

Si caratterizzano per non avere un edificio vulcanico quanto semmai una depressione di origine vulcanica (detta caldera), che ricopre un'area molto vasta...

Nota la mofeta del lago naftia presso catania, la mefite d'ansanto presso rocca san felice in irpinia, le mofete di oliveto citra, la mofeta dei borboi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

