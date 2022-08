Una comune ricetta per le cozze - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una comune ricetta per le cozze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : IMPEPATA

Il ceviche, cebiche, seviche o sebiche è una ricetta a base di pesce o/e frutti di mare crudi e marinati nel limone, unita ad alcune spezie come il peperoncino...

Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con comune; ricetta; cozze; Quella sativa è comune mente detta cumino nero; Grosso comune della Brianza; __ muscolare: un comune tipo di iniezione; Una pizza assai comune ; ricetta romana con interiora di piccoli animali; ricetta tipica di Napoli: melanzane a __; Una ricetta veneta: __ salmistrata; ricetta coreana a base di cavolo fermentato; Prima città scozze se per popolazione; Collegamento scozze se tra il mare del Nord e l oceano Atlantico; Liquore scozze se con miele ed erbe; Le isole di fronte alle Highlands scozze si; Cerca nelle Definizioni