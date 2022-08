Una carrozzeria che si può trasformare in giardinetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una carrozzeria che si può trasformare in giardinetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BERLINA

Significato/Curiosita : Una carrozzeria che si puo trasformare in giardinetta

Anche un'inedita versione giardinetta. bedouin: simile alla méhari nell'impostazione come vettura da tempo libero, in realtà si conosce molto poco di essa...

Volumi e mezzo o tre volumi. il termine berlina indicava, in origine, un particolare tipo di carrozza. la berlina classica, fin dall'inizio della storia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

