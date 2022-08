Una caduta nell acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una caduta nell acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TONFO

Significato/Curiosita : Una caduta nell acqua

Più profondo", o parakupá vená, "la caduta dal punto più alto") è la cascata con la caduta ininterrotta d'acqua più alta al mondo (807 metri), con un...

Thud riproduce un tonfo, un rumore sordo, dall'inglese to thud, ossia, "battere". thump riproduce il rumore di passi pesanti o un tonfo sordo: in inglese... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con caduta; nell; acqua; Lo è la tessera non scaduta ; caduta di una vocale segnalata dall apostrofo; caduta della vocale finale di una parola; caduta rumorosa; Le gigantesche teste nell Isola di Pasqua; Era il ceto popolare nell antica Grecia; In testa a Pulcinell a; I vini come i pregiati Sassicaia e Ornell aia; Pulire di nuovo con l acqua ; Scalda l acqua per il tè in Russia; Comporta la cosiddetta durezza dell acqua corrente; Passaggio... nell acqua ; Cerca nelle Definizioni