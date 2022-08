Una bevanda agli agrumi senza zucchero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una bevanda agli agrumi senza zucchero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : ARANCIATA AMARA

Significato/Curiosita : Una bevanda agli agrumi senza zucchero

Citrus × myrtifolia, agrume diffuso sulla costa tirrenica dell'italia. si tratta di una bevanda scura dall’aspetto simile a una cola, di gusto amarognolo...

Soli tre anni. dal 1949 in poi accanto ad aranciata vengono lanciati nuovi prodotti, come aranciata amara, in onore dei cinquant'anni dell'attività,... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con bevanda; agli; agrumi; senza; zucchero; Agrume alla base di una nota bevanda amarognola; bevanda mitologica che donava l oblio; bevanda alcolica dal prodotto delle api; bevanda di frutta; Danno fiato agli organi; La località del Pisano nota per la battagli a ritratta in un trittico di Paolo Uccello; Basati su uno sbagli o; Distribuisce corrente agli utenti; Cocktail con tequila e agrumi ; Boschi di alberi di grossi agrumi arancioni; La e che si trova abbondante negli agrumi ; La e degli agrumi ; Quella per la vita è senza quartiere; Accetta i soprusi senza reagire; Minestre senza sapore; Si dimostra senza prova; Il vero nome di zucchero Fornaciari; Dessert a tronco di cono ricoperto di zucchero scaldato e fuso; Dolce coperto da sostanza viscosa e zucchero sa; zucchero di canna e di barbabietola; Cerca nelle Definizioni