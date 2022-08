Se tuonano, c è la guerra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Se tuonano, c è la guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CANNONI

Significato/Curiosita : Se tuonano, c e la guerra

Poker, i cannoni tuonano ancora, zanna bianca e il cacciatore solitario, la spacconata terence stamp in due occhi di ghiaccio, al di là del desiderio, link...

(obici, mortai e bombarde) che i cannoni. vennero usati anche piccoli cannoni per la lotta diretta tra trincee (cannoni da trincea). il regio esercito italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

