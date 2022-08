I tubi delle maschere subacquee - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I tubi delle maschere subacquee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : BOCCAGLI

Significato/Curiosita : I tubi delle maschere subacquee

Di guerra quali il sabotaggio delle navi nemiche. leonardo ha disegnato un autorespiratore subacqueo composto da tubi di canna uniti da cuoio, con anelli...

Un aeratore (o anche snorkel o boccaglio o respiratore) è un tubo di gomma o plastica che permette di respirare aria tenendo la testa immersa nell'acqua... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

