_ Trezza, presso Catania - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ Trezza, presso Catania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ACI

Significato/Curiosita : _ trezza, presso catania

Tramontana. la classificazione climatica colloca aci trezza nella «zona b». l'origine del nome trezza è incerto: la prima e più accettata ipotesi lo fa derivare...

Narra che aci castello e le altre aci traggano la propria origine da xiphonia, misteriosa città greca scomparsa, probabilmente oggi in comune di aci catena... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Narra che aci castello e le altre aci traggano la propria origine da xiphonia, misteriosa città greca scomparsa, probabilmente oggi in comune di aci catena...