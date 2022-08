Trascinarsi dietro qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Trascinarsi dietro qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TIRARSI

Significato/Curiosita : Trascinarsi dietro qualcosa

(avvenuta nel finale della precedente stagione), gibbs è ferito ma riesce a trascinarsi a riva; viene poi trovato da una coppia anziana, e il marito lo cura...

Wikimedia commons contiene immagini o altri file su tromba da tirarsi (en) tromba da tirarsi, su enciclopedia britannica, encyclopædia britannica, inc.... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

