Lo si tira fermandosi a riposare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si tira fermandosi a riposare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : FIATO

Significato/Curiosita : Lo si tira fermandosi a riposare

Della mclaren cerca di attaccare lo spagnolo, ma senza essere capace di effettuare il sorpasso. dopo aver fatto riposare le gomme per qualche giro, norris...

fiato è un album del cantante italiano goran kuzminac, pubblicato nel 2012. cerco una donna – 3:55 fantasia – 3:43 il respiro degli amanti – 3:20 ogni... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con tira; fermandosi; riposare; Si ritira per scelta in zone remote; La loro storica ritira ta è raccontata nell Anabasi di Senofonte; Un verbo da tira nni; Il tira tore più temibile; Si osserva fermandosi ; Si rispetta fermandosi ; Rende difficile addormentarsi e riposare ; La cerca chi vuole riposare ; Si prendono per riposare ; Far riposare la carne per renderla più tenera; Cerca nelle Definizioni