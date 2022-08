È tipica della persona alla mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È tipica della persona alla mano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BONOMIA

Significato/Curiosita : E tipica della persona alla mano

Ampia, e le dita, la cui flessione e opposizione sul metacarpo conferisce alla mano l'abilità prensile, tipica dei primati, ominidi compresi. la mano comprende...

Ivanoe bonomi (ivànoe bonòmi, [i'vanoe bo'nmi]; mantova, 18 ottobre 1873 – roma, 20 aprile 1951) è stato un avvocato, giornalista e politico italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

