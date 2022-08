In testa a Pulcinella - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa a Pulcinella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : PU

Significato/Curiosita : In testa a pulcinella

Se stai cercando altri significati, vedi pulcinella (disambigua). pulcinella (derivato da puccio d'aniello, in napoletano: puriciniella) è una maschera...

Aisin gioro pu yi, in cinese: t, àixinjuéluó puyíp, in mancese: aisin-gioro pu i, nome di cortesia yaozhi (t, yàozhip), pseudonimo haoran (t... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con testa; pulcinella; Ogni volta che esce prende una testa ta; Obiettare, contesta re; Infigge i chiodi con la testa ; Un canto liturgico tipico della Chiesa Protesta nte; Città del napoletano in cui è nato pulcinella ; Così è detta la pulcinella di mare icona islandese; pulcinella , Colombina, Pantalone, ecc; La città campana in cui sarebbe nato pulcinella ; Cerca nelle Definizioni