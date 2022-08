In testa all ammiraglio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In testa all ammiraglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AM

Significato/Curiosita : In testa all ammiraglio

(sant'anastasia, 6 ottobre 1883 – mar mediterraneo, 29 marzo 1941) è stato un ammiraglio italiano, che combatté nella guerra italo-turca e nella prima guerra mondiale...

Automatico am – simbolo chimico dell'americio am – sigla con la quale viene chiamato l'1,2-dicloro-1-(trifluorometossi)-1,2,2-trifluoroetano am – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con testa; ammiraglio; In testa a Pulcinella; Ogni volta che esce prende una testa ta; Obiettare, contesta re; Infigge i chiodi con la testa ; ammiraglio abbrev; Famoso ammiraglio giapponese; La comanda un ammiraglio ; ammiraglio ateniese vincitore degli Spartani a Cnido; Cerca nelle Definizioni