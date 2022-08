Si svolgono secondo i riti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si svolgono secondo i riti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : CERIMONIE

Significato/Curiosita : Si svolgono secondo i riti

Provincia di benevento, si tengono i tradizionali riti settennali di penitenza in onore dell'assunta. l'ultima manifestazione si è tenuta nell'agosto 2017...

Disambiguazione – "cerimonia" rimanda qui. se stai cercando nel significato di etichetta, galateo, ecc., vedi galateo (costume). disambiguazione – "cerimonie" rimanda... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Su quelli sportivi si svolgono gare; Contesti in cui si svolgono vicende; Si svolgono fra giocatori; Li svolgono i docenti; secondo un detto, nessuno lo è in patria; Titolo dato ai secondo geniti dei reali spagnoli; secondo nome di battesimo di Papa Giovanni XXIII; Tra i canonici ci sono quelli secondo Marco e Luca; Francesco __, che fu illustre criti co letterario; Si riti ra per scelta in zone remote; La loro storica riti rata è raccontata nell Anabasi di Senofonte; Il colle su cui si riti rava la plebe romana;