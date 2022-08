I suoi rovesci possono farlo arricchire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I suoi rovesci possono farlo arricchire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TENNISTA

Situazioni: il tennista ritiene che una palla chiamata fuori a suo sfavore sia in realtà in campo: se la palla è effettivamente buona, al tennista in questione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Situazioni: il tennista ritiene che una palla chiamata fuori a suo sfavore sia in realtà in campo: se la palla è effettivamente buona, al tennista in questione...