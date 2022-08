Si suddivide in evi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si suddivide in evi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : STORIA

Significato/Curiosita : Si suddivide in evi

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi storia (disambigua). la storia (dal greco antico sta, historia, "ispezione [visiva]", "ricerca"...

