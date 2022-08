Un successo di Elvis: Love me __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un successo di Elvis: Love me __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TENDER

Significato/Curiosita : Un successo di elvis: love me __

Disambiguazione – "elvis" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi elvis (disambigua). elvis aaron presley (tupelo, 8 gennaio 1935 – memphis...

tender – veicolo ferroviario di supporto per le locomotive a vapore tender – un mezzo navale di dimensioni variabili dedicato ad una funzione di appoggio... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Un successo re di san Pietro; La probabilità di successo francese; Sono 50 di grigio in un libro di successo ; Chi lo è dalla fortuna, ha successo ; I fianchi di elvis ; Cantante detto l elvis italiano; L elvis soprannominato il Re del Rock; elvis della musica; Il Joey di Friends, attore e latin love r; Tina tra le campionesse slove ne dello sci; L arma della saga con Mel Gibson e Danny Glove r; La cantante di First love ;