La sua profondità suscita inquietudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La sua profondità suscita inquietudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ABISSO

Significato/Curiosita : La sua profondita suscita inquietudine

Gramsci a leonetti, 28 gennaio 1924, e piero gobetti scrive della «sua inquietudine, che pare cinismo inesorabile e tirannico ed è indecisione, che fu giudicato...

abisso – in oceanografia, profonda fossa longitudinale nel fondale di un oceano, solitamente situata ai margini della piana abissale abisso – in geologia... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

