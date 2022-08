Strumento per misurare l umidità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumento per misurare l umidità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IGROMETRO

Significato/Curiosita : Strumento per misurare l umidita

Superiori (a meno di sovrasaturazioni). lo strumento usato per misurare l'umidità relativa si chiama igrometro. l'umidità relativa in un sistema chiuso aumenta...

1500 leonardo da vinci costruì un igrometro meccanico. nel 1664 francesco folli propose un proprio modello di igrometro, basato sulle capacità igroscopiche... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

