Stoviglie da caffellatte - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stoviglie da caffellatte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SCODELLE

Colazione con il caffellatte, per il pranzo con le minestre in brodo, nelle osterie per bere il vino, oggi meno comune perché soppiantata da tazze con manico...

La scodella è una stoviglia di forma semisferica adatta a contenere liquidi. il suo nome deriva dal latino scutella forse derivante da scutum scudo, più... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

