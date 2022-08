Lo Stato che confina con l Irlanda del Nord - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Stato che confina con l Irlanda del Nord. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : EIRE

Significato/Curiosita : Lo stato che confina con l irlanda del nord

nord-orientale dell'isola d'irlanda e confina con la repubblica d'irlanda. a partire dalla firma dell'accordo del venerdì santo nel 1998, l'irlanda del...

53°n 8°w / 53°n 8°w53; -8 l'irlanda (in inglese ireland; in irlandese éire), ufficialmente repubblica d'irlanda (in inglese republic of ireland; in... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

