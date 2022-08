Sta per... società - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sta per... società. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SOC

Significato/Curiosita : Sta per... societa

La società per azioni (sigla italiana s.p.a., inglese ltd. e inc., francese, spagnola e portoghese s.a., tedesca ag e olandese n.v.) è una società di...

Center – centro per le operazioni satellitari security operation center – soc (centro operativo di sicurezza informatica) sindicato de obreros del campo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con società; Costituisce il meglio di una società ; Numero di azioni circolanti di una società quotata; La società dei trasporti privati via app; Quella a una società si tenta in Borsa; Cerca nelle Definizioni