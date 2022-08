Squilla nel telefono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Squilla nel telefono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SONERIA

Comincia ad avere paura e si nasconde sotto un tavolo. poco dopo squilla il telefono e dopo che ha risposto la ragazza viene presa dalla spettrale figura...

Le due compagnie di telecomunicazioni, la svedese telia e la finlandese sonera. i due marchi continuano ad essere utilizzati separatamente nei due paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

Altre definizioni con squilla; telefono; Sequenza breve di suoni squilla nti; squilla quando arriva una chiamata; Crostaceo noto anche come squilla mantis; Apparecchi dotati di cornetta che squilla no; Più erano, più incidevano sulla bolletta del telefono ; Tremare come un telefono in modalità silenziosa; Quella del telefono si avvicina all orecchio; Lo scozzese che contese a Meucci l invenzione del telefono ;