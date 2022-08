Lo Spinelli tra i fondatori dell Unione Europea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo Spinelli tra i fondatori dell Unione Europea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ALTIERO

Significato/Curiosita : Lo spinelli tra i fondatori dell unione europea

Fondatore dell'unione europea per la sua influenza sull'integrazione europea post-bellica. fondatore nel 1943 del movimento federalista europeo, poi cofondatore...

Un commento proprio alle posizioni di altiero nell'isola in quel periodo, commentando che «la posizione di altiero è pericolosissima: “condizione per la... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

