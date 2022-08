Spesa __, cioè irrilevante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Spesa __, cioè irrilevante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IRRISORIA

Significato/Curiosita : Spesa __, cioe irrilevante

Reddito è massimo quando ogni incremento di spesa pubblica è corrisposto da un analogo incremento delle entrate cioè non vi sia disavanzo pubblico o deficit...

Da un numero elevato di azionisti, i quali detengono una percentuale irrisoria. in questo modo essi non possono esercitare il controllo. tipico il caso... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 11 agosto 2022

