È un sostenitore del capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È un sostenitore del capo.

Soluzione 7 lettere : CUSCINO

Significato/Curiosita : E un sostenitore del capo

Contiene citazioni di o su cuscino wikizionario contiene il lemma di dizionario «cuscino» wikimedia commons contiene immagini o altri file su cuscino...

Altre definizioni con sostenitore; capo; sostenitore della non violenza; Valoroso sostenitore; sostenitore della Chiesa d Inghilterra; Leale e coraggioso sostenitore; Il caratteristico copricapo di Goldoni; Un ornamento per il capo; Quello di Al capo ne avvenne per evasione fiscale; Era un capo etiopico;